GOLDMAN SACHS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der Italiener an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 72,13EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Sofie Peterzens
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 91,70
Kursziel alt: 85,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
