    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuantum Computing AktievorwärtsNachrichten zu Quantum Computing

    Hochrisiko-Sektor

    1117 Aufrufe 1117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quanten-Aktien im Abwärtssog – Short-Interesse explodiert

    Zweistellige Verluste seit Jahresbeginn: Die Rotation aus Wachstumswerten setzt das spekulative Segment massiv unter Stress.

    Für Sie zusammengefasst
    Hochrisiko-Sektor - Quanten-Aktien im Abwärtssog – Short-Interesse explodiert

    Aktien aus dem Bereich Quantencomputing stehen weiter unter Druck. Am Donnerstag verzeichnete die Branche angesichts einer breiten Risikoaversion bei spekulativen Technologiewerten erneut deutliche Verluste im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Damit verschärft sich ein ohnehin schwacher Jahresauftakt: Die meisten Titel liegen seit Jahresbeginn zweistellig im Minus.

    Besonders auffällig ist die steigende Baisse-Positionierung. Laut Daten von S3 Partners mit Stichtag 30. Januar weist Quantum Computing ein Short-Interesse von 21,89 Prozent auf und zählt damit zu den am stärksten geshorteten Technologieaktien mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus. IonQ kommt auf eine Short-Quote von 20,80 Prozent bei einem Kursrückgang von über 30 Prozent. Rigetti Computing und D-Wave Quantum liegen ebenfalls zweistellig im Minus und kommen jeweils auf Short-Quoten von rund 13 Prozent. Arqit Quantum weist ein Short-Interesse von 5,87 Prozent auf und notiert ebenfalls deutlich unter dem Jahresanfangsniveau.

    Der Abverkauf spiegelt eine breitere Rotation aus hochspekulativen Wachstumswerten wider. Angesichts wachsender Erwartungen länger anhaltend hoher Zinsen ziehen sich Investoren aus volatilen Technologiewerten zurück und schichten verstärkt in defensivere oder werthaltigere Segmente um. Das belastet besonders junge, noch wenig profitable Geschäftsmodelle wie im Quantencomputing.

    Auch die Bewertungen unterstreichen die Skepsis. Laut dem Quant-System von Seeking Alpha ist Quantum Computing derzeit der einzige US-notierte Quantenwert mit einem "Kaufen"-Rating. IonQ und Rigetti werden mit "Stark verkaufen" eingestuft, D-Wave und Arqit mit "Halten".

    Neben hohen Short-Positionen kämpft Quantum Computing mit negativen Rentabilitätskennzahlen und einem hohen Beta von 6,56. Ein Beta misst, wie stark eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt schwankt. Ein Wert von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Gleichschritt mit dem Markt bewegt. Ein Beta von 6,56 signalisiert dagegen extreme Volatilität: Steigt oder fällt der Markt um ein Prozent, kann sich die Aktie rechnerisch um ein Vielfaches stärker bewegen.

    Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,86 Milliarden US-Dollar positioniert sich Quantum Computingals Anbieter integrierter Photonik- und Quantenoptiklösungen. Trotz langfristiger Technologie-Fantasie bleibt der Sektor kurzfristig anfällig für Zins- und Stimmungsumschwünge. Die hohe Short-Aktivität verstärkt die Volatilität in einem ohnehin spekulativen Marktsegment.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hochrisiko-Sektor Quanten-Aktien im Abwärtssog – Short-Interesse explodiert Zweistellige Verluste seit Jahresbeginn: Die Rotation aus Wachstumswerten setzt das spekulative Segment massiv unter Stress.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     