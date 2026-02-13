Quanten-Aktien im Abwärtssog – Short-Interesse explodiert

Besonders auffällig ist die steigende Baisse-Positionierung. Laut Daten von S3 Partners mit Stichtag 30. Januar weist Quantum Computing ein Short-Interesse von 21,89 Prozent auf und zählt damit zu den am stärksten geshorteten Technologieaktien mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 20 Prozent im Minus. IonQ kommt auf eine Short-Quote von 20,80 Prozent bei einem Kursrückgang von über 30 Prozent. Rigetti Computing und D-Wave Quantum liegen ebenfalls zweistellig im Minus und kommen jeweils auf Short-Quoten von rund 13 Prozent. Arqit Quantum weist ein Short-Interesse von 5,87 Prozent auf und notiert ebenfalls deutlich unter dem Jahresanfangsniveau.

Aktien aus dem Bereich Quantencomputing stehen weiter unter Druck. Am Donnerstag verzeichnete die Branche angesichts einer breiten Risikoaversion bei spekulativen Technologiewerten erneut deutliche Verluste im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Damit verschärft sich ein ohnehin schwacher Jahresauftakt: Die meisten Titel liegen seit Jahresbeginn zweistellig im Minus.

Der Abverkauf spiegelt eine breitere Rotation aus hochspekulativen Wachstumswerten wider. Angesichts wachsender Erwartungen länger anhaltend hoher Zinsen ziehen sich Investoren aus volatilen Technologiewerten zurück und schichten verstärkt in defensivere oder werthaltigere Segmente um. Das belastet besonders junge, noch wenig profitable Geschäftsmodelle wie im Quantencomputing.

Auch die Bewertungen unterstreichen die Skepsis. Laut dem Quant-System von Seeking Alpha ist Quantum Computing derzeit der einzige US-notierte Quantenwert mit einem "Kaufen"-Rating. IonQ und Rigetti werden mit "Stark verkaufen" eingestuft, D-Wave und Arqit mit "Halten".

Neben hohen Short-Positionen kämpft Quantum Computing mit negativen Rentabilitätskennzahlen und einem hohen Beta von 6,56. Ein Beta misst, wie stark eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt schwankt. Ein Wert von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Gleichschritt mit dem Markt bewegt. Ein Beta von 6,56 signalisiert dagegen extreme Volatilität: Steigt oder fällt der Markt um ein Prozent, kann sich die Aktie rechnerisch um ein Vielfaches stärker bewegen.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,86 Milliarden US-Dollar positioniert sich Quantum Computingals Anbieter integrierter Photonik- und Quantenoptiklösungen. Trotz langfristiger Technologie-Fantasie bleibt der Sektor kurzfristig anfällig für Zins- und Stimmungsumschwünge. Die hohe Short-Aktivität verstärkt die Volatilität in einem ohnehin spekulativen Marktsegment.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



