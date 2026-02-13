    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEurokai AktievorwärtsNachrichten zu Eurokai
    Eine Milliarde Euro für Containerterminal in Bremerhaven

    Für Sie zusammengefasst
    • APM Terminals und Eurogate investieren 1 Mrd. Euro.
    • Terminal in Bremerhaven wird vollständig elektrifiziert.
    • Ziel: 4 Mio. Container jährlich, Lieferketten stärken.
    Eine Milliarde Euro für Containerterminal in Bremerhaven
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BREMERHAVEN (dpa-AFX) - APM Terminals und Eurogate wollen eine Milliarde Euro in das Container-Terminal in Bremerhaven investieren. Der Umschlag solle vollständig elektrifiziert werden, teilten die Unternehmen mit. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energie soll zudem der Ausstoß von Treibhausgasen so weit wie möglich reduziert werden. Bremerhaven gehört neben Hamburg und Wilhelmshaven zu den Häfen mit dem größten Containerumschlag in Deutschland.

    Das Terminal soll zu einer der effizientesten und resilientesten Umschlaganlagen seiner Art weltweit werden, heißt es weiter. Bisher werden in Bremerhaven jährlich knapp drei Millionen Standard-Container (TEU) umgeschlagen, künftig sollen es vier Millionen sein.

    "Wir wollen das Terminal langfristig zukunftssicher machen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Resilienz der Lieferketten für die deutsche Wirtschaft stärken", kündigte Maersk-Chef Vincent Clerc an. APM Terminals ist ein Tochterunternehmen von Maersk.

    Wovon die Investitionen abhängen

    Der dänische Logistikkonzern und Eurogate befänden sich "in fortgeschrittenen Verhandlungen für eine langfristige Partnerschaft", teilten die Unternehmen mit. Die geplanten Investitionen seien jedoch noch abhängig von internen und externen Genehmigungen. Auch die umstrittene Vertiefung der Außenweser sei ein Thema.

    Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte begrüßte die Pläne. "Dass sich mit Maersk ein Weltmarktführer so stark in Bremerhaven engagiert, ist ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit unserer Häfen", meint der SPD-Politiker. "Jetzt ist der Bund gefordert, die Außenweservertiefung weiter voranzutreiben und zügig umzusetzen."/miu/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eurokai Aktie

    Die Eurokai Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 59,80 auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eurokai Aktie um +18,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eurokai bezifferte sich zuletzt auf 401,17 Mio..

    Eurokai zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
