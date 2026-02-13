BARCLAYS stuft DANONE auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman sieht in seinem Ausblick auf die anstehenden Geschäftszahlen - unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Produktrückrufe bei Säuglingsnahrung gibt - eine durchaus interessante Konstellation. Die Aktien seien nach dem Kursrutsch auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 mittlerweile günstiger bewertet als der Konkurrentin Nestle, schrieb er am Donnerstag. Sollte Danone die Markterwartungen mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal erreichen und beim Ausblick für 2026 für Zuversicht sorgen, dürften die Papiere Boden gut machen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 72,10EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
