BERENBERG stuft FIELMANN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann nach Eckdaten für 2025 von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikerkonzern komme bei den Margenverbesserungen voran, schrieb Harrison Woodin-Lygo am Donnerstagnachmittag. Und auch die langfristige Strategie Vision 2035 werde untermauert. Verbesserung sieht der Analyst auch im US-Geschäft, wo mehr auf die Kunden eingegangen werde und die Produktivität zulege./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 16:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 43,95EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harrison Woodin-Lygo

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



