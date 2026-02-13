UBS stuft AMS-Osram auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach einem Gespräch mit dem Management mit einem Kursziel von 13,20 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem weiteren Übergangsjahr, schrieb Harry Blaiklock am Freitag. Die Bilanz sei aber beruhigend und der Schuldenabbau rechtfertige den Aufwärtstrend der Aktie./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 9,31EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Harry Blaiklock
Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,20
Kursziel alt: 13,20
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
