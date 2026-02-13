Nach Umsatzeinbruch
Moderna will 2026 wieder wachsen
- Moderna 2025: Harte Umsatzrückgänge erwartet.
- 2026: Umsatzsteigerung um 10% geplant.
- Hohe Verluste trotz Investitionen in neue Impfstoffe.
CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Ungeachtet eines überraschend starken Schlussquartals hat der US-Pharmakonzern Moderna 2025 einen harschen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. 2026 sollen die Erlöse nun wieder zulegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz von Moderna zwar bereits nicht mehr so stark zurück, wie von Analysten befürchtet. An der Börse konnte reichte das aber nicht: Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um zwei Prozent.
Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse verglichen mit 2024 um 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), was Moderna vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Covid-Impfstoff zurückführt. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Verlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar.
2026 will Moderna den Umsatz um zehn Prozent steigern und die Betriebsausgaben weiter senken. Nachdem das Wachstums- und Gewinntreibende Geschäft mit Covid-Impfstoff mehr und mehr zum Erliegen kommt, setzt der US-Konzern momentan auch darauf, sich geografisch breiter aufzustellen./lew/nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie
Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 33,42 auf Tradegate (13. Februar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um -1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 13,45 Mrd..
Moderna wird sich innerhalb von 30 Tagen mit Vertretern der FDA treffen.
Im April 2024 reichte Moderna das Protokoll für die Phase-3-Studie während einer Konsultation vor Beginn der Phase 3 zur Prüfung beim CBER ein. Das CBER gab eine schriftliche Leitlinie heraus, in der es feststellte: „Wir stimmen zwar zu, dass es akzeptabel wäre, einen zugelassenen Influenza-Impfstoff in Standarddosierung als Vergleichspräparat in Ihrer Phase-3-Studie zu verwenden, empfehlen Ihnen jedoch, für Teilnehmer über 65 Jahre in der Studie einen Impfstoff zu verwenden, der vom ACIP vorzugsweise für ältere Erwachsene empfohlen wird (d. h. Fluzone HD, Fluad oder Flublok). Daten zur vergleichenden Wirksamkeit Ihres Impfstoffs gegenüber einem Influenza-Impfstoff, der vorzugsweise für die Anwendung bei Personen über 65 Jahren empfohlen wird, könnten dazu beitragen, die Empfehlung des ACIP zur Anwendung Ihres Impfstoffs bei älteren Erwachsenen zu untermauern. Wenn Sie mit der Verwendung eines Influenza-Impfstoffs in Standarddosierung als Vergleichspräparat bei Teilnehmern ≥ 65 Jahren fortfahren, stimmen wir Ihrem Plan zu, entsprechende Hinweise in die Einverständniserklärung aufzunehmen.
Das sieht nach Behördenwillkür aus.
Es gibt eine Partnerschaft mit Mexiko. Mit immerhin rund 130 Mio Einwohnern ein großer Markt.