    Nach Umsatzeinbruch

    Moderna will 2026 wieder wachsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna 2025: Harte Umsatzrückgänge erwartet.
    • 2026: Umsatzsteigerung um 10% geplant.
    • Hohe Verluste trotz Investitionen in neue Impfstoffe.
    Nach Umsatzeinbruch - Moderna will 2026 wieder wachsen
    Foto: Bill Sikes - dpa

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Ungeachtet eines überraschend starken Schlussquartals hat der US-Pharmakonzern Moderna 2025 einen harschen Umsatzeinbruch hinnehmen müssen. 2026 sollen die Erlöse nun wieder zulegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. In den drei Monaten bis Ende Dezember ging der Umsatz von Moderna zwar bereits nicht mehr so stark zurück, wie von Analysten befürchtet. An der Börse konnte reichte das aber nicht: Die Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um zwei Prozent.

    Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse verglichen mit 2024 um 40 Prozent auf knapp zwei Milliarden US-Dollar (1,6 Mrd Euro), was Moderna vor allem auf die rückläufige Nachfrage nach Covid-Impfstoff zurückführt. Allerdings konnte der Konzern seine Kosten nicht im gleichen Tempo zurückfahren. Zudem investierte Moderna in seine Norovirus-Impfung sowie seine Krebsprogramme. Unterm Strich sank der auf die Aktionäre entfallene Verlust um gut ein Fünftel auf 2,8 Milliarden Dollar.

    2026 will Moderna den Umsatz um zehn Prozent steigern und die Betriebsausgaben weiter senken. Nachdem das Wachstums- und Gewinntreibende Geschäft mit Covid-Impfstoff mehr und mehr zum Erliegen kommt, setzt der US-Konzern momentan auch darauf, sich geografisch breiter aufzustellen./lew/nas/jha/

    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9

     

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuellen Zahlen, starke institutionelle Käufe (u. a. BlackRock, Capital World) und ein hohes Short‑Interest (~71,5 Mio; ≈18%), wodurch nur noch wenige Prozent Retail‑Float verbleiben (2–7%). Nutzer bemängeln Verzögerungen/Interpretation der Fintel‑Daten. Technisch wurde ein Gap bei ~42–38 USD geschlossen bei nur mäßigem Volumen. Fundamental steht ein FDA‑Meeting in 30 Tagen und mögliche Altersbeschränkung der Zulassung zur Debatte.
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Nach Umsatzeinbruch Moderna will 2026 wieder wachsen
