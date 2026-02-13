Steel Dynamics Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.02.2026

Mit einer Performance von -5,44 % musste die Steel Dynamics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Steel Dynamics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,44 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Steel Dynamics ist ein führender US-Stahlproduzent mit Fokus auf Flachstahl, Langprodukte und Recycling. Es gehört zu den größten in den USA, konkurriert mit Nucor und U.S. Steel und besticht durch vertikale Integration und effiziente Produktion.

Obwohl die Steel Dynamics Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,80 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steel Dynamics Aktie damit um -4,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Steel Dynamics um +16,58 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

Steel Dynamics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,47 % 1 Monat +15,53 % 3 Monate +22,80 % 1 Jahr +31,88 %

Informationen zur Steel Dynamics Aktie

Es gibt 146 Mio. Steel Dynamics Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,82 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,64 %. ArcelorMittal notiert im Minus, mit -1,28 %.

Steel Dynamics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Steel Dynamics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steel Dynamics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.