Börsen Update Europa - 13.02. - ATX schwach -1,66 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.047,72 PKT und fällt um -0,60 %. Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,56 %, Sartorius Vz. +2,82 %, Fraport +2,46 % Flop-Werte: Delivery Hero -5,79 %, ThyssenKrupp -5,49 %, Kion Group -3,94 %

Der DAX steht aktuell (13:59:55) bei 24.839,21 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +4,36 %, MTU Aero Engines +4,03 %, GEA Group +2,06 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -5,24 %, Commerzbank -4,85 %, Siemens -4,55 %

Der TecDAX steht bei 3.631,02 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +6,56 %, Sartorius Vz. +2,82 %, AIXTRON +2,41 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,31 %, SMA Solar Technology -3,33 %, Nagarro -2,01 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.970,55 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: SAFRAN +8,77 %, Deutsche Boerse +4,36 %, Rheinmetall +1,66 %

Flop-Werte: Siemens -4,55 %, UniCredit -3,82 %, Deutsche Bank -3,74 %

Der ATX steht bei 5.593,46 PKT und verliert bisher -1,66 %.

Top-Werte: DO & CO +3,34 %, Oesterreichische Post +1,17 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,05 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -4,32 %, Raiffeisen Bank International -3,47 %, BAWAG Group -3,31 %

Der SMI bewegt sich bei 13.579,94 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,53 %, Swisscom +1,86 %, Givaudan +1,83 %

Flop-Werte: Holcim -2,74 %, UBS Group -2,39 %, Sika -0,80 %

Der CAC 40 steht bei 8.298,48 PKT und verliert bisher -0,22 %.

Top-Werte: SAFRAN +8,77 %, Capgemini +4,49 %, Euronext +2,96 %

Flop-Werte: Societe Generale -5,04 %, Publicis Groupe -4,43 %, BNP Paribas (A) -3,63 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:32) bei 3.103,99 PKT und fällt um -0,89 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,90 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,88 %, Securitas Shs(B) +0,36 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -6,26 %, Sandvik -2,77 %, Nordea Bank Abp -2,48 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.740,00 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,29 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,84 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,41 %

Flop-Werte: Viohalco -5,48 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -4,70 %, Public Power -2,74 %