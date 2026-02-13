Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Plus von 1,24% auf 67.042,38 USD! - 13.02.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,24 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 67.176,45USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,68 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,09 %, Solana SOL/USD änderte sich um +2,01 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -4,30 %, ETH/USD um -5,13 %, SOL/USD um -9,63 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,29 %.