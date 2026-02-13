Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs steigt vor dem Wochenende: Plus von 1,24% auf 67.042,38 USD! - 13.02.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,24 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 67.176,45USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,68 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,09 %, Solana SOL/USD änderte sich um +2,01 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -4,30 %, ETH/USD um -5,13 %, SOL/USD um -9,63 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,29 %.
+1,14 %
-5,95 %
-27,26 %
-34,74 %
+474,84 %
+0,62 %
-6,73 %
-41,61 %
-43,17 %
+395,19 %
+0,11 %
+11,96 %
-33,85 %
-43,15 %
+378,54 %
+1,89 %
+0,25 %
-46,09 %
-48,88 %
+2.337,06 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte