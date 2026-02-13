Polen-Power für das Depot: Perfekte Kombination aus Wachstum und Dividende!

Das Unternehmen betreibt Onlineshops in insgesamt 13 europäischen Staaten, inklusive Deutschland und Österreich. Die Kunden werden vor allem durch ein Lager in Zentralpolen beliefert, welches bis zu 100.000 Reifen täglich verschicken kann. Seit dem Börsengang im Jahr 2007 hat sich der Marktwert des Unternehmens, das seinen Umsatz zwischen 2010 und 2024 jährlich um durchschnittlich 21,1 Prozent auf 2,1 Milliarden Polnische Zloty (PLN; 498,2 Millionen Euro) steigerte, verzwölffacht.

Oponeo S.A. (ISIN: PLOPNPL00013) wurde um die Jahrtausendwende gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Onlinehändler von Reifen und Felgen in Europa entwickelt.

Zwischen Januar und Dezember 2025 verkaufte Oponeo schätzungsweise mehr als 5 Millionen Reifen und knapp 200.000 Felgen. Zum Vergleich: Allein in Polen, dem bei Weitem wichtigsten Markt des Unternehmens, gibt es aktuell etwa 23 Millionen Pkw.

Bei Dadelo läuft es auch ohne Motor rund!

Ähnlich dynamisch verlief die Entwicklung der Dadelo S.A. (PLDADEL00013), des von Oponeo gegründeten Online-Fahrradhändlers, der über 100,000 Produkte, von Fahrrädern, über Zubehör bis zu Fahrradbekleidung von über 500 Marken (inklusive Eigenmarken) online und in 5 eigenen Fahrradläden anbietet. Seit dem IPO im Jahr 2020 ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens von 210 Millionen PLN (49,8 Millionen Euro) auf 922 Millionen PLN (218,7 Millionen Euro) gestiegen, der Umsatz explodierte von 64,5 Millionen PLN (15,3 Millionen Euro) auf 442,5 Millionen PLN (105,0 Millionen Euro), was ein durchschnittlich jährliches Wachstum von 47 Prozent bedeutet.

Oponeo hält heute immer noch 58,8 Prozent der Anteile der Dadelo. Ryszard Zawieruszynski ist CEO und zudem zweitgrößter Aktionär des Unternehmens. Die Dadelo ist Marktführer in Polen, dessen Fahrradmarkt ein Volumen von rund 5 Milliarden PLN (1,2 Milliarden Euro), besitzt. In Deutschland, Tschechien und der Slowakei, wo das Unternehmen laut CEO im Jahr 2027 in den Markt eintreten will, wird der Fahrradmarkt zusammen auf etwa 7,72 Milliarden Euro Marktvolumen geschätzt.

Finanzergebnisse

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 lag der Umsatz der Oponeo.pl-Gruppe bei 1,4 Milliarden PLN (332,2 Millionen Euro) 14,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT stieg um 9,4 Prozent auf 56,2 Millionen PLN (13,3 Millionen Euro). Dadelo war der Hauptwachstumstreiber mit einem Umsatzplus 57,7 Prozent auf 377,6 Millionen PLN (89,6 Millionen Euro) und einem operativen Gewinnanstieg von knapp 83 Prozent auf 36,6 Millionen PLN (8,7 Millionen Euro).

Ende September lag die Nettoverschuldung der Oponeo-Gruppe bei über 300 Millonen PLN (71,2 Millionen Euro). Dies war darauf zurückzuführen, dass Oponeo vor der geplanten Einführung von Anti-Dumping-Zöllen auf billige chinesische Reifen, sowie vor der wichtigen Wintersaison, Vorräte aufgebaut hat.

Fazit: Polnisches Power-Duo für das Depot

Oponeo.pl und Dadelo zusammen sind die perfekte Kombination aus Value- und Growth-Aktien. Während die Oponeo seit Jahren sehr solide Dividenden ausschüttet, für 2025 liegt die erwartete Rendite bei über 6,5 Prozent, wächst Dadelo jährlich deutlich zweistellig.

Auf der letzten Investorenkonferenz stellte der CEO die These auf, dass Dadelo im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 600 Millionen PLN (142,4 Millionen Euro), nach mehr als 440 Millionen PLN (104,4 Millionen Euro) im Jahr 2025, erwirtschaften und die 1 Milliarde PLN (237,3 Millionen Euro) - Umsatzmarke schon 2028, also ein Jahr früher als bisher erwartet, erreichen würde. Dies soll einerseits durch eine Expansion ins Ausland und andererseits durch weitere stationäre Läden in polnischen Ballungszentren, die profitabler sind als das Online-Geschäft, erreicht werden.

Sowohl die Aktien der Oponeo als auch die der Dadelo können in Polen und in Deutschland gehandelt werden.

Gastautor: Adrian Kowollik ist Managing Partner der Research- und Consultingfirma East Value Research GmbH www.eastvalueresearch.com.



