JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass 2025 für den Autobauer ein Jahr des Hochfahrens wird. Die Stuttgarter hätten das Potenzial, um danach das Umsatzwachstum und die Margen wieder zu verbessern./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 57,49EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

