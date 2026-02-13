SILTRONIC AG Aktie verliert signifikant - 13.02.2026

Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -5,30 % auf 48,06€ gefallen. Das sind -2,69 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 48,06€, mit einem Minus von -5,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SILTRONIC AG in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,16 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -4,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,62 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SILTRONIC AG einen Anstieg von +3,69 %.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,79 % 1 Monat -4,62 % 3 Monate +15,16 % 1 Jahr +13,76 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark negative Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die bei 49,98 EUR notiert und um 13,90 % gefallen ist. Die Anleger sind besorgt über die enttäuschende Prognose für 2026, die einen Umsatzrückgang und eine EBITDA-Marge zwischen 20 und 24 Prozent vorhersagt. Zudem wird die Kommunikationsstrategie des Unternehmens kritisiert, da Prognosen unklar kommuniziert wurden, was zu Unsicherheit und Überlegungen führt, die Aktie zu verkaufen oder tiefer einzusteigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,44 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wir stufen Siltronic auf VERKAUF herab, nachdem die ad-hoc-Forecast für 2026 unsere Bedenken bestätigt hat und sich erheblich schlechter als erwartet herausstellt. Die Prognose enttäuscht nicht nur im Vergleich zu unseren Erwartungen, sondern signalisiert auch eine herausforderndere Ertragsentwicklung in der Zukunft.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag …

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,74 %.

