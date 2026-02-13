    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    MTU Aero Engines Aktie legt weiter zu - +4,23 % - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um +4,23 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

    MTU Aero Engines Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Mit einer Performance von +4,23 % konnte die MTU Aero Engines Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MTU Aero Engines Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 394,20, mit einem Plus von +4,23 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei MTU Aero Engines einen Gewinn von +3,03 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,35 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MTU Aero Engines einen Anstieg von +6,60 %.

    MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,35 %
    1 Monat +3,48 %
    3 Monate +3,03 %
    1 Jahr +12,88 %

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,05 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 13.02. - ATX schwach -1,66 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax am Mittag im Minus - Anleger reagieren auf KI-Angst


    Der Dax ist am Freitag nach einem zurückhaltenden Start in den Handelstag bis zum Mittag im Minus geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.796 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Rolls-Royce Holdings, RTX Corporation Reg Shs und Co.

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,07 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,48 %.

    MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    +4,15 %
    +4,35 %
    +3,48 %
    +3,03 %
    +12,88 %
    +68,99 %
    +92,70 %
    +374,25 %
    +1.725,30 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT



