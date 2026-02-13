    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeradigm AktievorwärtsNachrichten zu Veradigm
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Noch kein Durchbruch in Tarifstreit

    Für Sie zusammengefasst
    • Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ohne Einigung.
    • 2,2 Millionen Beschäftigte betroffen, Warnstreiks drohen.
    • Forderung: 7% mehr Gehalt, bisherige Angebote unzureichend.
    Noch kein Durchbruch in Tarifstreit
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zeichnet sich noch keine Einigung ab. Es sei offen, ob ein Durchbruch bis zum Abend gelinge, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Potsdam. Verdi und Beamtenbund dbb verhandeln seit Mittwoch in der Schlussrunde über das Einkommen von rund 900.000 Tarifbeschäftigten der Länder. Zusammen mit den mehr als 1,3 Millionen Beamten und Pensionisten, auf die ein Abschluss übertragen werden soll, sind 2,2 Millionen Menschen betroffen.

    Somit hängt vom Fortgang der Potsdamer Gespräche auch ab, ob es wieder zu neuen Warnstreiks in den Ländern kommt. Das wäre wahrscheinlich, wenn sich Gewerkschaften und Arbeitgeber vertagen sollten. Eine Einigung könnte es aber auch noch in der Nacht oder am Samstag geben. Nicht vom Tisch ist auch ein mögliches Scheitern. dbb-Chef Volker Geyer hatte bereits beschrieben, was dann passieren würde: "natürlich Urabstimmung und Vollstreik". Doch hält man dies in Verhandlungskreisen für wenig wahrscheinlich.

    Wer arbeitet für die Länder?

    Gehälter in Straßenmeistereien hängen ebenso von einem Abschluss ab wie die in Universitätskliniken, Gefängnisbeschäftigte sind ebenso betroffen wie IT-Fachkräfte, Tierpfleger im Stuttgarter Zoo genauso wie Erzieherinnen in Berliner Kitas.

    Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, hatte Eckpunkte mit einer Steigerung "im Saldo über 5 Prozent" vorgelegt, Verdi-Chef Frank Werneke und Geyer hatten die bisherigen Angebote der Arbeitgeber als zu wenig kritisiert. Gefordert hatten sie sieben Prozent mehr Geld im Monat - mindestens aber 300 Euro zusätzlich./bw/vsr/DP/stw





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Noch kein Durchbruch in Tarifstreit Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zeichnet sich noch keine Einigung ab. Es sei offen, ob ein Durchbruch bis zum Abend gelinge, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Potsdam. Verdi und Beamtenbund dbb verhandeln seit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     