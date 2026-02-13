Heidelberg Materials Aktie crasht -5,66 % - 13.02.2026

Die Heidelberg Materials Aktie ist bisher um -5,66 % auf 182,55€ gefallen. Das sind -10,95 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,66 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Heidelberg Materials abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,20 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Heidelberg Materials auf -18,27 %.

Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,79 % 1 Monat -21,88 % 3 Monate -15,20 % 1 Jahr +31,39 %

Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,59 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,56 %. Buzzi Unicem notiert im Plus, mit +0,69 %.

Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.