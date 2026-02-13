    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Besonders beachtet!

    657 Aufrufe 657 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberg Materials Aktie crasht -5,66 % - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Heidelberg Materials Aktie, bisher, um -5,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberg Materials Aktie crasht -5,66 % - 13.02.2026
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials ist ein global führender Baustoffhersteller, spezialisiert auf Zement, Beton und Zuschlagstoffe. Mit starker Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien konkurriert es mit LafargeHolcim und Cemex. Es zeichnet sich durch innovative, nachhaltige Baustofflösungen und ein umfassendes globales Netzwerk aus.

    Heidelberg Materials Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Die Heidelberg Materials Aktie ist bisher um -5,66 % auf 182,55 gefallen. Das sind -10,95  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Heidelberg Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,96 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,66 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Heidelberg Materials!
    Short
    196,79€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    173,64€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Heidelberg Materials abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,20 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Heidelberg Materials auf -18,27 %.

    Heidelberg Materials Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,79 %
    1 Monat -21,88 %
    3 Monate -15,20 %
    1 Jahr +31,39 %

    Informationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Es gibt 178 Mio. Heidelberg Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,59 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 13.02. - ATX schwach -1,66 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 13.02.26


    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 13.02.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Börsenstart Europa - 13.02. - OMX Stockholm 30 schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Heidelberg Materials

    Holcim, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,56 %. Buzzi Unicem notiert im Plus, mit +0,69 %.

    Heidelberg Materials Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberg Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberg Materials

    -3,75 %
    -13,79 %
    -21,88 %
    -15,20 %
    +31,39 %
    +209,21 %
    +200,17 %
    +200,08 %
    +925,32 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heidelberg Materials Aktie crasht -5,66 % - 13.02.2026 Am 13.02.2026 ist die Heidelberg Materials Aktie, bisher, um -5,66 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberg Materials Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     