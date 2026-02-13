Eurofighter für Arktis-Mission sind unterwegs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hat ihre Beteiligung an dem neuen Arktis-Einsatz "Arctic Sentry" begonnen. Die der Nato dafür zugesagten Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter seien zusammen mit einem Airbus A400M mit Kurs auf Island gestartet, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Zudem werde Deutschland vom 1. März an einen Verbindungsoffizier der Bundeswehr im Joint Nordic Command in Nuuk auf Grönland haben.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums starteten gegen Mittag vier Eurofighter vom Luftwaffengeschwader in Neuburg an der Donau. Für die Luftbetankung ist demnach ein Transportflugzeug vom Typ A400M aus dem niedersächsischen Wunstorf auf dem Weg. Der Einsatz soll auch zur weiteren Entschärfung des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Konflikts um Grönland beitragen.