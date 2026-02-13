    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Das teure Leere: Warum 2026 die Bürofrage zur Immobilien und Energiefrage wird

    Robert Dittrich, CEO von LIZ Smart Office, beschreibt im Gespräch eine Verschiebung, die in vielen Unternehmen bereits spürbar ist: Beim hybriden Arbeiten entscheidet die Immobilienlogik und die Wirtschaftlichkeit

    Wer über Klimapolitik spricht, landet schnell bei Industrie und Verkehr. Dabei liegt ein großer Hebel im Alltäglichen: im Betrieb von Gebäuden.

    Nach Angaben des Umweltbundesamts verursacht der Gebäudebetrieb in Deutschland rund 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und etwa 30 Prozent der CO₂ Emissionen. Genau deshalb ist der Büroalltag längst nicht mehr nur ein HR Thema, sondern eine Kosten und Klimarechnung. Und diese Rechnung wird schärfer, weil Energie nicht mehr als Randgröße durchläuft.

    Gespräch mit Robert Dittrich: Von der Kulturdebatte zur Betriebskostenlogik

    Robert Dittrich, CEO von LIZ Smart Office, beschreibt im Gespräch eine Verschiebung, die in vielen Unternehmen bereits spürbar ist: Hybrides Arbeiten werde oft noch als Werte und Kulturfrage geführt, in der Praxis entscheide aber die Immobilienlogik. Wenn Nutzung volatil wird, kippt die Wirtschaftlichkeit einer Fläche. Dann wird nicht die einzelne Homeoffice Entscheidung zum Problem, sondern der dauerhafte Leerlauf im Gebäudebetrieb.

    Leerstand kostet und zwar jeden Tag

    Der Kernpunkt ist banal und teuer: Ein Gebäude verursacht Kosten, auch wenn niemand da ist. Heizung, Kühlung, Lüftung, Grundlaststrom, Reinigung, Service und technische Infrastruktur folgen häufig dem Standardbetrieb, nicht der realen Belegung. LIZ beziffert das Einsparpotenzial durch bessere Auslastung und Flächensteuerung auf bis zu 30 Prozent bei Neben und Energiekosten, weil ungenutzte Flächen und Meetingräume systematisch mitbetrieben werden. 

    CO₂ Preis seit 1. Januar: Energie wird zur Steuerungsgröße

    Seit Anfang 2026 kommt ein weiterer Faktor hinzu: Im nationalen Emissionshandel beginnt die Versteigerungsphase mit einem Preiskorridor von 55 bis 65 Euro pro Tonne CO₂. Für Unternehmen bedeutet das weniger politische Symbolik als operative Konsequenz. Wärme aus fossilen Brennstoffen wird strukturell teurer. Und damit wird jede Stunde Gebäudebetrieb ohne Nutzen zur doppelten Belastung: finanziell und klimapolitisch.

    Die neue Rationalität: Flächenbetrieb folgt Nutzung

    Die Konsequenz ist eine neue Art von Nüchternheit. Unternehmen bündeln Teamtage, reduzieren stillschweigend die schwachen Belegungstage, schließen Teilflächen temporär oder fahren sie in einen Minimalbetrieb, passen Reinigung und Service an reale Nutzung an. Die Logik dahinter ist nicht Kontrolle, sondern Effizienz: Wenn Belegungsspitzen sich auf wenige Tage konzentrieren, aber das Gebäude fünf Tage Vollbetrieb fährt, entsteht ein struktureller Overhead, der in Zeiten hoher Energiepreise nicht mehr tragbar ist.

    Das Büro bleibt, aber es wird anders gerechnet

    2026 markiert keinen Abgesang auf das Büro, sondern das Ende des Bauchgefühls bei Flächen und Betriebskosten. In einem Sektor, der rund 30 Prozent der CO₂ Emissionen verursacht, wird die Frage, ob ein Gebäude tatsächlich genutzt wird, zur zentralen Stellgröße. Wer das ignoriert, zahlt für Leere. Wer es ernst nimmt, behandelt das Büro wie das, was es längst ist: ein Energie und Immobilienasset, das aktiv gemanagt werden muss.

     

     

    Frank Tetzel
    Frank Tetzel, Jahrgang 1963, ist gelernter Journalist, und hat für eine Reihe von großen Tageszeitungen geschrieben. Inzwischen ist er Chefredakteur und Herausgeber von FAIReconomics, einem Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Darüber hinaus berät er Verbände und Institutionen im vorpolitischen Raum in Fragen nachhaltiger Entwicklung und Ökonomie. Zu den Schwerpunktthemen gehören Politik, Wirtschaft, Nachhaltigkeit (insbesondere Immobilien, Mobiltät, nachhaltige Anlageprodukte und Investments).
