    Merz will starkes Netz globaler Partnerschaften

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz betont Bedeutung globaler Partnerschaften.
    • Europäische Integration allein reicht nicht aus.
    • Schlüsselpartner: Kanada, Japan, Türkei, Indien, Brasilien.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz Schlüsselpartner für die künftige internationale Zusammenarbeit genannt. Notwendig sei "ein starkes Netz globaler Partnerschaften", sagte der CDU-Politiker.

    "So wichtig europäische Integration und transatlantische Partnerschaft für uns bleiben, sie werden nicht mehr hinreichen, um unsere Freiheit zu bewahren", sagte Merz. Partnerschaft sei dabei kein absoluter Begriff. Partnerschaft setze keine vollkommene Übereinstimmung aller Werte und Interessen voraus. Das gehöre zu den Lehren dieser Tage.

    Kanada und Japan, die Türkei, Indien oder auch Brasilien spielten dabei "Schlüsselrollen". Er nannte auch Südafrika, die Golfstaaten "und andere". "Mit ihnen wollen wir enger zusammenrücken, in gegenseitigem Respekt und mit langem Atem", sagte Merz./cn/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
