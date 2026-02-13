BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 255EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jason Goldberg

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 391

Kursziel alt: 391

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



