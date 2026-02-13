BARCLAYS stuft JPMorgan auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan vor dem Investorentag Ende Februar mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Jason Goldberg geht in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Fokus auf der Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTCE), Wachstumschancen und Technologievorteilen liegen wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 255EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jason Goldberg
Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 391
Kursziel alt: 391
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
