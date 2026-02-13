Besser als erwartet: US-Inflation ist gesunken

Die jährliche Inflation in den USA, gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI), sank im Januar auf 2,4 Prozent, nach 2,7 Prozent im Dezember, wie das US Bureau of Labor Statistics (BLS) am Freitag mitteilte.

Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Januar im Monatsvergleich um 0,2 Prozent, nach einem Anstieg von 0,3 Prozent im Dezember. Der Kern-VPI, der die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, legte im Jahresvergleich um 2,5 Prozent zu und entsprach damit den Analystenprognosen.

Der US-Dollar-Index (USD) gab nach den Inflationsdaten unmittelbar nach seinem Tageshoch nach und notierte zuletzt nahezu unverändert bei 96,90 Punkten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

