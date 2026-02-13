DZ BANK stuft Hellofresh auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Das Rezept für nachhaltigen Erfolg wird noch verfeinert" - so überschrieb Thomas Maul am Freitag seinen Kommentar zum Geschäftsbericht für 2025. Die Aktien seien günstig, aber Berechenbarkeit der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sei (noch) zu schwach für eine Empfehlung./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 5,236EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



