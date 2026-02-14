    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeneral Motors AktievorwärtsNachrichten zu General Motors

    Abschreibungen von 50 Mrd. USD

    Elektroauto-Horror in den USA: Darum müssen die großen Firmen umdenken

    GM, Ford und Stellantis kündigen 50 Milliarden US-Dollar Abschreibungen an, nachdem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen einbrach. Nun stoppen die US-Autohersteller ihre Elektro-Investitionen. Was wirklich dahinter steck

    Abschreibungen von 50 Mrd. USD - Elektroauto-Horror in den USA: Darum müssen die großen Firmen umdenken
    Nach jahrelangen Investitionen in die Elektromobilitätstechnologie haben die drei großen Detroiter Automobilhersteller General Motors, Ford Motor und Stellantis Abschreibungen in Höhe von insgesamt mehr als 50 Milliarden US-Dollar angekündigt. Der Absatz von Elektrofahrzeugen brach im vierten Quartal um mehr als 30 Prozent ein, nachdem eine staatliche Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar, die den Absatz in den USA angekurbelt hatte, im September ausgelaufen war.

    Die Nachfrage nach den bekanntesten Elektrofahrzeugen, allen voran von Tesla und Ford ging massiv zurück. Die Autohersteller erwarten auch weiterhin eine verhaltene Nachfrage. General Motors, das seine Elektroauto-Strategie zwar in kleinerem Umfang weiterverfolgt, hatte daher weniger zu stornieren und abzuschreiben. Das Unternehmen plant beispielsweise weiterhin den Bau großer Elektro-Lkw. Ford hingegen schlägt einen anderen Kurs ein. 

    Ford-Chef Jim Farley sagte dazu: "Anstatt Milliarden in die Zukunft zu investieren, wohl wissend, dass diese großen Elektrofahrzeuge nie Gewinn abwerfen werden, schlagen wir einen anderen Weg ein." Ford kündigte nun an, bis 2027 einen kostengünstigen Elektro-Pickup auf den Markt zu bringen. Trotz staatlicher Unterstützung blieb die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen hinter den Erwartungen zurück.

    Nun fahren Automobilhersteller und Batterieproduzenten ihre Aktivitäten zurück. Nachdem sie Hunderte von Milliarden US-Dollar in die US-amerikanische Produktion investiert haben, reduzieren sie ihre Investitionen, streichen Projekte und stellen ihre Werke auf die Herstellung von mehr konventionellen benzinbetriebenen Fahrzeugen um.

    General Motors hat Tausende von Mitarbeitern in Werken in Michigan, Ohio und Tennessee entlassen und die Pläne für Fabriken zur Herstellung von Elektro-Lkw und -Motoren verworfen. Stattdessen werden in diesen Werken nun benzinbetriebene Lkw und V8-Motoren gefertigt. Ford hat ein Joint Venture mit einem südkoreanischen Konzern zur Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in den USA aufgelöst. Stellantis trennt sich von seiner Beteiligung an einem Batteriehersteller.

    Als Stellantis die bisher höchste Belastung eines Automobilherstellers im Zusammenhang mit Investitionen in Elektrofahrzeuge verbuchte, sagte Vorstandsvorsitzender Antonio Filosa, das Tempo der Energiewende sei überschätzt worden und habe "uns von den realen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Wünschen vieler Autokäufer entfernt". Außerhalb der USA wachsen die Märkte für Elektrofahrzeuge dennoch weiterhin.

    Chinas BYD hat kürzlich Tesla als weltweit größten Verkäufer von Elektrofahrzeugen abgelöst, obwohl einige Länder Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhoben haben. Das Unternehmen lieferte im vergangenen Jahr mehr als eine Million Fahrzeuge außerhalb Chinas aus – doppelt so viele wie im Jahr 2024. Im Inland verlangsamte sich das Umsatzwachstum jedoch aufgrund des verschärften Wettbewerbs und der Reduzierung staatlicher Subventionen für erschwingliche Fahrzeuge.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Abschreibungen von 50 Mrd. USD Elektroauto-Horror in den USA: Darum müssen die großen Firmen umdenken GM, Ford und Stellantis kündigen 50 Milliarden US-Dollar Abschreibungen an, nachdem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen einbrach. Nun stoppen die US-Autohersteller ihre Elektro-Investitionen. Was wirklich dahinter steckt.
