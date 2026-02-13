Besonders beachtet!
PVA TePla Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.02.2026
Am heutigen Handelstag konnte die PVA TePla Aktie bisher um +7,56 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.
PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.
PVA TePla aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.02.2026
Einen starken Börsentag erlebt die PVA TePla Aktie. Sie steigt um +7,56 % auf 24,910€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PVA TePla Aktie. Nach einem Plus von +2,98 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,910€, mit einem Plus von +7,56 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PVA TePla Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +8,23 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PVA TePla einen Anstieg von +1,27 %.
Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.
PVA TePla Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+25,84 %
|1 Monat
|-11,31 %
|3 Monate
|+8,23 %
|1 Jahr
|+68,29 %
Informationen zur PVA TePla Aktie
Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 537,66 Mio.EUR € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla
Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,73 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +4,86 %.
PVA TePla Aktie jetzt kaufen?
Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.