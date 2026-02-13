    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Gewinne erwartet - Inflationsdaten nähren Zinshoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten höher dank Zinshoffnungen.
    • Inflationsdaten senken Zinserwartungen der Fed.
    • Rivian und Applied Materials mit starken Kursgewinnen.
    Aktien New York Ausblick - Gewinne erwartet - Inflationsdaten nähren Zinshoffnung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag dürften die US-Börsen am Freitag mit Zinshoffnungen im Rücken höher in den Handel starten. Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen großer KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

    Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 49.550 Punkte 0,2 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag. Im frühen Wochenverlauf war der Dow noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkten gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird zum Wochenschluss 0,4 Prozent im Plus erwartet bei 24.780 Punkten.

    Im Fokus standen vor Handelsbeginn die US-Inflationsdaten für den Januar. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten im Durchschnitt erwartet. Dies verstärkte die Hoffnung von Anlegern am Aktienmarkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins im laufenden Jahr weiter senken wird. Infolge unterschiedlicher Wirtschaftsdaten hatten schwankende Erwartungen an eine Zinssenkung zuletzt auch zur Unruhe an den Börsen beigetragen.

    Unter den Einzelwerten schnellte der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian im vorbörslichen Handel um gut ein Viertel nach oben. Der Herausforderer von Tesla hatte einen Lieferausblick für 2026 gegeben, der im Mittel über den Erwartungen von Analysten lag.

    Applied Materials notierten vorbörslich elf Prozent höher. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

    Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Das Papier legte um fast sechs Prozent zu.

    Die Aktie von Pinterest stand hingegen unter deutlichem Abgabedruck. Zuletzt ging es um mehr als ein Fünftel nach unten. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam bei den Anlegern und Analysten nicht gut an./err/mis/stw

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
