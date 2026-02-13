Mercedes-Benz, Siemens, Fedex und Hermes - Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstag in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27.

UBS hebt das Kursziel für Hermes an

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2260 auf 2310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien ein erleichterndes Signal, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Sie hätten positiv überrascht. Das solide Umsatzwachstum sei vor allem auf die Stärke des wichtigen Lederwaren-Segments zurückzuführen. Die Bestätigung des angestrebten Volumenwachstums in diesem Bereich habe jedoch die Zweifel der Anleger hinsichtlich einer Beeinträchtigung der Exklusivität nicht ausgeräumt.

JPMorgan stuft Fedex auf "Neutral"

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei er von der Strategie und der operativen Dynamik des Logistikkonzerns überzeugt, die zu einer lang erwarteten Trendwende beim Free Cashflow führen dürfte, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Berenberg senkt das Kursziel für Mercedes-Benz

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

