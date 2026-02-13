Gold explodiert plus +1,62 % auf 5.001,92 USD

+1,62 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,99 % 1 Monat +7,62 % 3 Monate +17,48 % 1 Jahr +69,50 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 5.001,92zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.950,94USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.001,92USD ein Wert von 1.695,03USD geworden – ein Gewinn von +69,50 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Geopolitische Spannungen und die mögliche Rückkehr Russlands zum Dollar werden als Risiken für den Goldpreis gesehen. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich einer Manipulation des Goldpreises durch Zentralbanken. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage verstärkt diese Skepsis und führt zu einer vorsichtigen Haltung unter den Anlegern.