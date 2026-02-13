    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    iGarden und der französische Schwimmverband geben exklusive strategische Partnerschaft bekannt und stellen Roadmap für den französischen Markt vor

    NIZZA, Frankreich, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- iGarden, die innovative Marke der Fairland Group und die Fédération Française de Natation (FFN) haben offiziell eine neue strategische Partnerschaft geschlossen, die einen wichtigen Meilenstein für beide Organisationen und die Zukunft der intelligenten Wassertechnologie in Frankreich darstellt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung, an der FFN-Athleten, Medienvertreter, Vertriebspartner und Influencer teilnahmen und bei der die französischen Olympia-Legenden Alain Bernard und Fabien Gilot als besondere Gäste anwesend waren.

    Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten und professioneller Anerkennung basiert

    Diese Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Abkehr von traditionellen Sportsponsorings dar. FFN hat sich nicht wegen der Sponsoring-Präsenz für iGarden entschieden, sondern aufgrund seiner professionellen Standards, der Zuverlässigkeit seines Systems und seines langfristigen Werts.

    Als einzige von World Aquatics und dem französischen Olympischen Komitee anerkannte Schwimmbehörde in Frankreich stellt die FFN höchste Anforderungen an ihre Partner in Bezug auf Stabilität, Sicherheit und nachhaltige Leistung. Die Systemkompetenzen von iGarden im Bereich intelligenter Garten- und Pooltechnologien, seine Fähigkeit, sich an reale Umgebungen anzupassen, und seine auf langfristige Nutzung ausgerichtete Designphilosophie stehen in engem Einklang mit den professionellen Werten der FFN.

    Die Ernennung von iGarden zum offiziellen Smart-Pool-Technologiepartner der FFN setzt neue Maßstäbe in dieser Kategorie. Diese Partnerschaft spiegelt eine gemeinsame Überzeugung wider: Wahre Leistung basiert auf Technologie, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat.

    Während der Veranstaltung stellte iGarden seine strategische Roadmap für Frankreich bis 2026 vor, in der der schrittweise Markteintrittsplan dargelegt und die neueste Smart-Water-Produktreihe vorgestellt wurde. Der systemorientierte Ansatz und das umweltfreundliche Design des Unternehmens wurden ausführlich vorgestellt und verdeutlichten, wie iGarden das Leben im Freien in Frankreich neu definieren will. Das umfassende Portfolio umfasst den weltweit ersten Poolreinigungsroboter mit KI-Vision, den weltweit ersten KI-Swim-Jet für Elite-Training und Premium-Pools sowie langlebige Roboter-Rasenmäher für die Instandhaltung von Anlagen. Jede Lösung ist auf Langlebigkeit ausgelegt und bietet professionelle Leistung, wie vom FFN bestätigt.

