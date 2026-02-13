22% Kursplus: VW-Partner Rivian dreht nach den Zahlen auf!

Das Unternehmen setzt auf ein neues R2-SUV, das im zweiten Quartal zu einem Preis von rund 45.000 US-Dollar eingeführt wird. Damit orientiert sich Rivian an Wettbewerber Tesla, dessen Model Y als ähnliche Preisklasse gilt. Der Wechsel zu erschwinglicheren Fahrzeugen markiert eine strategische Wende, die auch in der gesamten Branche zu beobachten ist. Denn nach dem Auslaufen der Steuervergünstigung in Höhe von 7.500 US-Dollar sowie anderen Änderungen der Trump-Administration haben viele Automobilhersteller ihre Verkaufszahlen mit teureren Modellen eingebüßt.

Andere Unternehmen wie Ford und General Motors haben ihre Strategie ebenfalls angepasst und setzen weiterhin auf preiswertere Elektrofahrzeuge. Ford arbeitet an einem 30.000 US-Dollar teuren Modell, während GM seine preisgünstige Bolt-Elektroversion zurückgebracht hat. Tesla reagiert ebenfalls mit günstigeren Varianten seiner Modelle Y und 3, während Luxusmarken wie Lucid auf erschwinglichere Versionen ihrer Fahrzeuge setzen.