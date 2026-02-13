22% Kursplus: VW-Partner Rivian dreht nach den Zahlen auf!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRivian Automotive Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Rivian Automotive Registered (A)

    Umdenken nach Auslaufen der Umweltprämie: Rivian setzt auf erschwinglichere Elektrofahrzeuge: Die US-Amerikaner kündigen ein günstiges Einstiegsmodell an und die Aktie schießt mehr als 20 Prozent hoch.

    Das Unternehmen setzt auf ein neues R2-SUV, das im zweiten Quartal zu einem Preis von rund 45.000 US-Dollar eingeführt wird. Damit orientiert sich Rivian an Wettbewerber Tesla, dessen Model Y als ähnliche Preisklasse gilt. Der Wechsel zu erschwinglicheren Fahrzeugen markiert eine strategische Wende, die auch in der gesamten Branche zu beobachten ist. Denn nach dem Auslaufen der Steuervergünstigung in Höhe von 7.500 US-Dollar sowie anderen Änderungen der Trump-Administration haben viele Automobilhersteller ihre Verkaufszahlen mit teureren Modellen eingebüßt.

    Andere Unternehmen wie Ford und General Motors haben ihre Strategie ebenfalls angepasst und setzen weiterhin auf preiswertere Elektrofahrzeuge. Ford arbeitet an einem 30.000 US-Dollar teuren Modell, während GM seine preisgünstige Bolt-Elektroversion zurückgebracht hat. Tesla reagiert ebenfalls mit günstigeren Varianten seiner Modelle Y und 3, während Luxusmarken wie Lucid auf erschwinglichere Versionen ihrer Fahrzeuge setzen.

    Für Rivian, das noch immer mit Verlusten kämpft, sind die R2-Modelle eine zentrale Säule, um 2026 ein Produktionsplus von 53 Prozent zu erreichen. Schätzungen zufolge könnten zwischen 62.000 und 67.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. "Rivian hat trotz zahlreicher Herausforderungen im vergangenen Jahr positive Fortschritte gezeigt", kommentiert Dan Coatsworth von AJ Bell. Der Unternehmenserfolg könnte der Aktie eine Wertsteigerung von über 4 Milliarden US-Dollar bescheren, wodurch die Marktkapitalisierung auf über 21 Milliarden US-Dollar steigen würde.

    Für die Rivian-Aktie wirkt die Ankündigung wie ein Befreiungsschlag. Seit Dezember hatten die Papiere fast 30 Prozent verloren, Obwohl die Aktie 2023 um 48 Prozent zulegen konnte, dämpfen gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten und eine verhaltene Marktsituation die Stimmung gegenüber Elektrofahrzeugen. Rivian musste in diesem Jahr bislang einen Rückgang von 29 Prozent hinnehmen, während Tesla nur um rund 7 Prozent fiel.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
