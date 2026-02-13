Börsen Start Update
Börsenstart USA - 13.02. - Dow Jones schwach -0,21 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:51) bei 49.362,06 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: Salesforce +2,63 %, Nike (B) +2,48 %, Merck & Co +2,19 %, Unitedhealth Group +1,86 %, Boeing +1,76 %
Flop-Werte: NVIDIA -2,80 %, Goldman Sachs Group -1,77 %, 3M -1,48 %, Verizon Communications -1,27 %, Walmart -1,20 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.684,35 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Dexcom +8,62 %, Vertex Pharmaceuticals +5,97 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,44 %, Palo Alto Networks +3,40 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,10 %
Flop-Werte: Seagate Technology Holdings -5,43 %, Western Digital -4,99 %, Micron Technology -4,57 %, NVIDIA -2,80 %, Comcast (A) -2,37 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 6.825,36 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Moderna +9,26 %, Dexcom +8,62 %, Wynn Resorts +8,39 %, Coinbase +6,27 %, Vertex Pharmaceuticals +5,97 %
Flop-Werte: Arista Networks -8,47 %, Norwegian Cruise Line -7,33 %, Constellation Brands (A) -6,44 %, Seagate Technology Holdings -5,43 %, Steel Dynamics -5,32 %
