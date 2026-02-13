DAX, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Corsair Gaming
|+62,58 %
|Hardware
|🥈
|DF Deutsche Forfait
|+29,46 %
|Finanzdienstleistungen
|🥉
|Rivian Automotive Registered (A)
|+19,46 %
|Fahrzeugindustrie
|🟥
|DraftKings Registered (A)
|-14,59 %
|Unterhaltung
|🟥
|AIR WATER
|-15,44 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Pinterest Registered (A)
|-19,75 %
|Internet
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Moderna
|Biotechnologie
|🥈
|Spark Energy Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|Carl Zeiss Meditec
|Gesundheitswesen
|Axo copper
|Rohstoffe
|Kumba Iron Ore
|Rohstoffe
|Viromed Medical
|Gesundheitswesen
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|291
|-
|🥈
|Silber
|159
|Rohstoffe
|🥉
|Bitcoin
|97
|-
|Almonty Industries
|85
|Rohstoffe
|Gerresheimer
|77
|Gesundheitswesen
|Viromed Medical
|55
|Gesundheitswesen
Corsair Gaming
Wochenperformance: +53,21 %
Wochenperformance: +53,21 %
Platz 1
DF Deutsche Forfait
Wochenperformance: +287,28 %
Wochenperformance: +287,28 %
Platz 2
Rivian Automotive Registered (A)
Wochenperformance: +31,35 %
Wochenperformance: +31,35 %
Platz 3
DraftKings Registered (A)
Wochenperformance: -19,18 %
Wochenperformance: -19,18 %
Platz 4
AIR WATER
Wochenperformance: -19,70 %
Wochenperformance: -19,70 %
Platz 5
Pinterest Registered (A)
Wochenperformance: -27,16 %
Wochenperformance: -27,16 %
Platz 6
Moderna
Wochenperformance: -1,76 %
Wochenperformance: -1,76 %
Platz 7
Spark Energy Minerals
Wochenperformance: +39,53 %
Wochenperformance: +39,53 %
Platz 8
Carl Zeiss Meditec
Wochenperformance: -6,34 %
Wochenperformance: -6,34 %
Platz 9
Axo copper
Wochenperformance: +25,61 %
Wochenperformance: +25,61 %
Platz 10
Kumba Iron Ore
Wochenperformance: -4,52 %
Wochenperformance: -4,52 %
Platz 11
Viromed Medical
Wochenperformance: -22,44 %
Wochenperformance: -22,44 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,51 %
Wochenperformance: +1,51 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +0,16 %
Wochenperformance: +0,16 %
Platz 14
Bitcoin
Wochenperformance: -5,95 %
Wochenperformance: -5,95 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: -2,21 %
Wochenperformance: -2,21 %
Platz 16
Gerresheimer
Wochenperformance: -22,85 %
Wochenperformance: -22,85 %
Platz 17
Viromed Medical
Wochenperformance: -22,44 %
Wochenperformance: -22,44 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte