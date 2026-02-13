    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Moderna - Aktie schießt in die Höhe +9,25 % - 13.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +9,25 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Moderna - Aktie schießt in die Höhe +9,25 % - 13.02.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Die Moderna Aktie notiert aktuell bei 36,53 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,25 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,09  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,53, mit einem Plus von +9,25 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Moderna Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +45,01 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um -3,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,15 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +31,47 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Moderna Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,46 %
    1 Monat +15,15 %
    3 Monate +45,01 %
    1 Jahr +13,90 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Moderna Aktie, die Analystenerwartungen übertroffen hat. Gleichzeitig wird der bevorstehende Prozess gegen Moderna wegen Patentverletzungen als Risiko betrachtet. Die hohe institutionelle Eigentümerschaft und die Zunahme von Short-Positionen sind ebenfalls Themen der Analyse, während technische Aspekte wie Kurslücken und Handelsvolumen diskutiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,44 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,35 %. Novavax notiert im Plus, mit +3,61 %. BioNTech legt um +1,07 % zu

    Moderna Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +6,50 %
    -1,76 %
    +16,01 %
    +44,14 %
    +12,91 %
    -78,75 %
    -77,74 %
    +88,40 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    
