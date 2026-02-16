Was läuft da mit OpenAI
Nabelt sich Microsoft von OpenAI ab? "KI-Selbstversorgung" ist das Ziel
Nach Milliardeninvestitionen und enger Partnerschaft deutet sich ein Kurswechsel an: KI-Chef Mustafa Suleyman will Microsoft unabhängig machen. Mit "KI-Selbstversorgung" plant er die nächste Stufe der KI-Revolution.
- : Microsoft reduziert Abhängigkeit von OpenAI!!
- : Fokus auf Firmen-KI und medizinische Systeme.
- : 140 Mrd. Ausgaben sorgen für Börsenskepsis!!!
Microsoft bereitet sich auf die nächste Phase des KI-Zeitalters vor und sie soll deutlich eigenständiger werden. Laut Mustafa Suleyman, KI-Chef bei Microsoft, arbeitet der Konzern mit Hochdruck an eigenen leistungsstarken Grundlagenmodellen, um die Abhängigkeit von OpenAI Schritt für Schritt zu reduzieren, wie er in einem Interview mit der Financial Times erklärte.
Auslöser ist die Neustrukturierung der Partnerschaft aus dem Herbst 2025. Zwar nutzt Microsoft weiterhin OpenAI-Modelle für Dienste wie Copilot, doch gleichzeitig fließen enorme Summen in eigene Rechenzentren, Datensätze und Forschungsteams. Ziel: KI-Systeme auf absolutem Spitzenniveau – betrieben mit Rechenleistung im Gigawattbereich.
