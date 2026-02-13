    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExxon Mobil AktievorwärtsNachrichten zu Exxon Mobil
    ExxonMobil-Beschäftigte arbeiten wieder unter Tarifverträgen

    Für Sie zusammengefasst
    • ExxonMobil und IG BCE einigen sich auf Tarifverträge.
    • Rund 800 Mitarbeiter in Deutschland profitieren davon.
    • Gehaltserhöhung von 2,4 Prozent ab Februar 2024.
    ExxonMobil-Beschäftigte arbeiten wieder unter Tarifverträgen
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Mitarbeiter des Öl- und Gaskonzerns ExxonMobil arbeiten in Deutschland wieder unter Tarifverträgen. Der US-Konzern und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) haben sich schon am Donnerstag in Hamburg auf einen Abschluss geeinigt, wie beide Seiten am Freitag mitteilten.

    Der Abschluss gilt demnach für die rund 800 Beschäftigten in Deutschland. Das Deutschlandgeschäft des Unternehmens wird aus Hannover und Hamburg geleitet. Wichtige Produktionsstandorte befinden sich in den niedersächsischen Gemeinden Großenkneten und Dötlingen.

    Laut der IG BCE, die in Hannover sitzt, hatte ExxonMobil vergangenes Jahr alle Tarifverträge mit der Gewerkschaft gekündigt. Die neuen Verträge sind am Donnerstag in Kraft gesetzt worden, wie ein ExxonMobil-Sprecher sagte.

    Die beiden Seiten haben unter anderem vereinbart, dass die Entgelte der Beschäftigten zum Februar um 2,4 Prozent steigen./lkm/DP/stw

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie

    Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 126,1 auf Tradegate (13. Februar 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um +1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 525,80 Mrd..

    Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.




    ExxonMobil-Beschäftigte arbeiten wieder unter Tarifverträgen Die Mitarbeiter des Öl- und Gaskonzerns ExxonMobil arbeiten in Deutschland wieder unter Tarifverträgen. Der US-Konzern und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) haben sich schon am Donnerstag in Hamburg auf einen Abschluss …
