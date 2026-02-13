ExxonMobil-Beschäftigte arbeiten wieder unter Tarifverträgen

Trump erwägt, Exxon nach Äußerung des CEO über 'Uninvestierbarkeit' Venezuelas vom Markt fernzuhalten





US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, er könnte Exxon Mobil daran hindern, in Venezuela zu investieren, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Ölkonzerns das Land bei einem Treffen im Weißen Haus in der vergangenen Woche als "uninvestierbar" bezeichnet hatte.

Exxon-CEO Darren Woods sagte Trump, dass Venezuela seine Gesetze ändern müsse, bevor das Land eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen könnte. Dies äußerte er am Freitag bei einem hochkarätigen Treffen mit mindestens 17 weiteren Ölmanagern.

Trump hatte die Gruppe aufgefordert, 100 Milliarden US-Dollar zu investieren, um Venezuelas Ölindustrie wiederzubeleben. Das Treffen fand weniger als eine Woche, nachdem US-Truppen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro in einer kühnen Nachtaktion abgesetzt und aus dem Amt entfernt hatten, statt.

Die skeptischen Bemerkungen von Woods wurden rasch zur zentralen Schlagzeile und unterliefen die Hoffnungen des Weißen Hauses, aus dem Treffen mit den weltweit wichtigsten Ölmanagern Schwung für weitere Initiativen zu gewinnen.

"Mir hat Exxons Antwort nicht gefallen", sagte Trump am Sonntag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One auf dem Rückweg nach Washington. "Ich werde wahrscheinlich dazu neigen, Exxon auszuschließen. Mir hat ihre Antwort nicht gefallen. Sie spielen zu sehr auf Zeit."

Exxon reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

EXXON UND CONOCOPHILLIPS MAHNEN ZUR VORSICHT IN VENEZUELA

Exxon, ConocoPhillips und Chevron, die drei größten US-Ölproduzenten, waren jahrzehntelang die wichtigsten Partner des venezolanischen Staatsölkonzerns PDVSA.

Die Regierung des verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez verstaatlichte die Branche zwischen 2004 und 2007. Während Chevron Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit PDVSA aushandelte, verließen ConocoPhillips und Exxon das Land und reichten kurz darauf bedeutende Schiedsverfahren ein.

Laut Gerichtsentscheidungen schuldet Venezuela ConocoPhillips und Exxon gemeinsam inzwischen über 13 Milliarden US-Dollar für die Enteignungen.

"Unsere Vermögenswerte wurden dort bereits zweimal beschlagnahmt, und Sie können sich vorstellen, dass ein dritter Einstieg erhebliche Änderungen gegenüber den bisherigen Bedingungen erfordern würde", sagte Woods am Freitag zu Trump.

Woods erklärte, Exxon brauche dauerhafte Investitionsschutzmechanismen, und auch das venezolanische Ölgesetz müsse reformiert werden.

"Wenn wir uns die aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela ansehen, ist das Land uninvestierbar", sagte er.

ConocoPhillips-CEO Ryan Lance sagte Trump, sein Unternehmen sei der größte nichtstaatliche Gläubiger Venezuelas und forderte eine Umstrukturierung der Schulden sowie des gesamten Energiesystems des Landes, einschließlich der PDVSA.

Trump erklärte, ConocoPhillips werde einen großen Teil seines Geldes zurückerhalten, aber die USA würden mit einem sauberen Blatt beginnen. "Wir werden nicht darauf schauen, was die Leute in der Vergangenheit verloren haben, denn das war ihre eigene Schuld", sagte er.

Trump sagte am Freitag, seine Regierung werde entscheiden, welche Unternehmen im südamerikanischen Land operieren dürfen.

"Sie verhandeln direkt mit uns. Sie haben überhaupt nichts mit Venezuela zu tun. Wir wollen nicht, dass Sie mit Venezuela verhandeln", sagte er.

Am Samstag unterzeichnete Trump eine präsidentielle Anordnung, die es Gerichten oder Gläubigern untersagt, Einnahmen aus dem Verkauf von venezolanischem Öl, die auf Konten des US-Finanzministeriums liegen, zu beschlagnahmen.











