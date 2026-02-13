Moderna will 2026 wieder wachsen

Moderna wird sich innerhalb von 30 Tagen mit Vertretern der FDA treffen.





Das Schreiben von der FDA findet ihr unter folgendem Link:

Die Mitteilung von Moderna ist über folgenden Link verfügbar:

In der Mitteilung von Moderna finde ich folgenden Absatz bemerkenswert:





Im April 2024 reichte Moderna das Protokoll für die Phase-3-Studie während einer Konsultation vor Beginn der Phase 3 zur Prüfung beim CBER ein. Das CBER gab eine schriftliche Leitlinie heraus, in der es feststellte: „Wir stimmen zwar zu, dass es akzeptabel wäre, einen zugelassenen Influenza-Impfstoff in Standarddosierung als Vergleichspräparat in Ihrer Phase-3-Studie zu verwenden, empfehlen Ihnen jedoch, für Teilnehmer über 65 Jahre in der Studie einen Impfstoff zu verwenden, der vom ACIP vorzugsweise für ältere Erwachsene empfohlen wird (d. h. Fluzone HD, Fluad oder Flublok). Daten zur vergleichenden Wirksamkeit Ihres Impfstoffs gegenüber einem Influenza-Impfstoff, der vorzugsweise für die Anwendung bei Personen über 65 Jahren empfohlen wird, könnten dazu beitragen, die Empfehlung des ACIP zur Anwendung Ihres Impfstoffs bei älteren Erwachsenen zu untermauern. Wenn Sie mit der Verwendung eines Influenza-Impfstoffs in Standarddosierung als Vergleichspräparat bei Teilnehmern ≥ 65 Jahren fortfahren, stimmen wir Ihrem Plan zu, entsprechende Hinweise in die Einverständniserklärung aufzunehmen.





Eventuell würde der Zulassungsantrag bei einer Begrenzung auf Personen bis 65 Jahre zur Prüfung angenommen.

Für den Personenkreis ab 65 Jahre (und mit Vorerkrankungen) könnte ein zusätzlicher Vergleichsarm mit einem zugelassenen Impfstoff (d. h. Fluzone HD, Fluad oder Flublok) durchgeführt werden. Und die Zulassung später für diese Patientengruppe beantragt werden.