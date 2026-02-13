Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.02.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Commerzbank
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 1
Performance 1M: -9,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 5% nachgegeben, was auf eine negative Marktstimmung hinweist. Trotz der Unsicherheiten gibt es Optimismus bezüglich der Rückkäufe und einer Unterstützung bei 33,49 Euro. Insiderkäufe und positive Unternehmensprognosen stärken das Vertrauen in die langfristige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 2
Performance 1M: +4,69 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 3
Performance 1M: +2,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Börse im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Geschäftszahlen und eine solide Prognose für 2025 optimistisch stimmen, äußern einige Anleger Bedenken über die Marktreaktion und die Verteidigung wichtiger Kursmarken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage betrug +2%, was Stabilität signalisiert, jedoch bleibt die Unsicherheit spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 4
Performance 1M: -1,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kursentwicklung von +6% folgte ein Rückgang um 11,45 € nach der Dividende, was Verkäufe auslöste. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten gibt es positive Einschätzungen zu den Fundamentaldaten und Kurszielen, was auf eine optimistische langfristige Perspektive hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 5
Performance 1M: -12,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Trotz Rekordergebnissen ist der Kurs in den letzten 14 Tagen gefallen, was Fragen zur Bewertung aufwirft. Anleger sind besorgt über die Zinsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Bank. Die Deutsche Bank wird als gut positioniert wahrgenommen, jedoch bleibt die Marktreaktion volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 6
Performance 1M: +7,54 %
GEA Group
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 7
Performance 1M: +8,00 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 8
Performance 1M: -16,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Wichtige Verträge mit der NATO und die strategische Fokussierung auf das Rüstungsgeschäft stärken die fundamentale Bewertung. Zudem sorgt die Einigung mit der IG Metall zur Beschäftigungssicherung für Stabilität und Vertrauen bei den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 9
Performance 1M: -22,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Heidelberg Materials im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Entwicklung aufwirft. Anleger sehen sie im Vergleich zu anderen Bausektor-Aktien als günstig, jedoch über dem 10-Jahres-KGV. Einige planen Nachkäufe, während andere auf Stabilität warten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.
Merck
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 10
Performance 1M: -4,80 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,52%
|PUT: 52,48%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -4,95 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
