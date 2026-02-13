Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +6,12 %
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 1
Performance 1M: -38,33 %
Performance 1M: -38,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie erlebte in den letzten 14 Tagen eine volatile Entwicklung mit einem Rückgang von 7-8%. Während einige Anleger das Unternehmen als 'Hidden Champion' betrachten und einen Einstieg erwägen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der Unternehmenspolitik und möglicher Produktionsverlagerungen. Diskussionen über Effizienzsteigerungen und Redundanzen sind ebenfalls präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 2
Performance 1M: +5,52 %
Performance 1M: +5,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige aufgrund der jüngsten Kursentwicklung und Analystenbewertungen vorsichtig sind und Positionen verkaufen, warten andere auf zukünftige Entwicklungen. Die Unsicherheiten durch Nachrichten von OnSemi und die Skepsis gegenüber Analystenempfehlungen prägen die Diskussion. Insgesamt herrscht eine vorsichtige Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 3
Performance 1M: -9,29 %
Performance 1M: -9,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis und Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung war negativ, und das Management wird als ineffektiv wahrgenommen. Trotz positiver Nachrichten bleibt die Marktreaktion verhalten, was auf ein allgemeines Misstrauen hinweist. Anleger sind besorgt über die finanzielle Stabilität und die Notwendigkeit von Kapitalerhöhungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 4
Performance 1M: +14,23 %
Performance 1M: +14,23 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 5
Performance 1M: -14,05 %
Performance 1M: -14,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie zeigt in den letzten 14 Tagen eine positive Kursentwicklung von +X%. Die strategische Bedeutung des Unternehmens in der europäischen Verteidigungsindustrie wird betont, insbesondere durch innovative Technologien und Partnerschaften. Zudem wird die starke Auftragslage der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie als positiv für die Bewertung von HENSOLDT angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,52 %
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 6
Performance 1M: +27,60 %
Performance 1M: +27,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Jenoptik im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen war die Kursentwicklung negativ, was zu einem Abverkauf führte. Trotz der Herausforderungen in der Halbleiter- und Autoindustrie erwartet das Unternehmen ein Wachstum, insbesondere durch Investitionen in Rechenzentren. Gleichzeitig sorgt die Unsicherheit über die Unternehmensführung und die bevorstehende CEO-Änderung für Nervosität unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Jenoptik eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 7
Performance 1M: -14,38 %
Performance 1M: -14,38 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte