Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SAFRAN
Tagesperformance: +9,45 %
Platz 1
Performance 1M: +5,26 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +4,98 %
Platz 2
Performance 1M: +2,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Börse im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Geschäftszahlen und eine solide Prognose für 2025 optimistisch stimmen, äußern einige Anleger Bedenken über die Marktreaktion und die Verteidigung wichtiger Kursmarken. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage betrug +2%, was Stabilität signalisiert, jedoch bleibt die Unsicherheit spürbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 3
Performance 1M: -1,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einer Kursentwicklung von +6% folgte ein Rückgang um 11,45 € nach der Dividende, was Verkäufe auslöste. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten gibt es positive Einschätzungen zu den Fundamentaldaten und Kurszielen, was auf eine optimistische langfristige Perspektive hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +4,46 %
Platz 4
Performance 1M: -32,76 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs zeigt eine beschleunigte Abwärtsbewegung, mit 50€ als möglicher Unterstützung. Die hohen Schulden und der Druck durch KI-Technologien werden als Risiken wahrgenommen. Die bevorstehenden Halbjahreszahlen am 25.02. könnten weitere Unsicherheiten mit sich bringen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 5
Performance 1M: +6,57 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,84 %
Platz 6
Performance 1M: +4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu UniCredit
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UniCredit im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Trotz kurzfristiger Verkaufsdrucks aufgrund möglicher Liquiditätsengpässe (Beitrag 1) sehen viele Anleger großes Potenzial, da Analysten die Kursziele auf über 80€ angehoben haben (Beitrag 2). Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen fast 6% zugelegt (Beitrag 3), und die Bank meldet Rekordgewinne sowie hohe Ausschüttungen (Beitrag 4). Anleger erwarten zudem eine Dividendenanhebung (Beitrag 5).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber UniCredit eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 7
Performance 1M: -12,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Trotz Rekordergebnissen ist der Kurs in den letzten 14 Tagen gefallen, was Fragen zur Bewertung aufwirft. Anleger sind besorgt über die Zinsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Bank. Die Deutsche Bank wird als gut positioniert wahrgenommen, jedoch bleibt die Marktreaktion volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
BBVA
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 8
Performance 1M: -8,68 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 9
Performance 1M: -2,60 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,76 %
Platz 10
Performance 1M: -1,05 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 11
Performance 1M: -16,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Wichtige Verträge mit der NATO und die strategische Fokussierung auf das Rüstungsgeschäft stärken die fundamentale Bewertung. Zudem sorgt die Einigung mit der IG Metall zur Beschäftigungssicherung für Stabilität und Vertrauen bei den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 12
Performance 1M: +1,63 %
Enel
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 13
Performance 1M: +2,44 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 14
Performance 1M: -8,60 %
