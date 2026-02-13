Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 sind die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank auf ein Rekordtief abgesackt. Die Papiere des Immobilienfinanzierers knickten am Freitagnachmittag bis auf 3,594 Euro ein. Mit einem Minus von gut zehn Prozent waren die Anteilscheine zuletzt das klare Schlusslicht im SDax . Der Nebenwerteindex legte etwas zu.

Die Deutsche Pfandbriefbank kommt auch nach ihrem teuren Rückzug aus den USA nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr rutschte sie noch tiefer in die roten Zahlen als von Analysten erwartet, zudem enttäuschte die Höhe des für 2026 in Aussicht gestellten Vorsteuergewinns. Weil sich der Immobilienmarkt zu wenig erholt, verschob Vorstandschef Kay Wolf seine bisherigen Mittelfristziele für die operativen Erträge und die Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2027 auf 2028 oder später.