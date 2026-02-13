    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien der Deutschen Pfandbriefbank auf Rekordtief.
    • Gewinnziele für 2027 auf 2028 oder später verschoben.
    • Hohe Kosten und schwacher Markt belasten das Unternehmen.
    AKTIE IM FOKUS - Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 sind die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank auf ein Rekordtief abgesackt. Die Papiere des Immobilienfinanzierers knickten am Freitagnachmittag bis auf 3,594 Euro ein. Mit einem Minus von gut zehn Prozent waren die Anteilscheine zuletzt das klare Schlusslicht im SDax . Der Nebenwerteindex legte etwas zu.

    Die Deutsche Pfandbriefbank kommt auch nach ihrem teuren Rückzug aus den USA nicht aus der Krise. Im vergangenen Jahr rutschte sie noch tiefer in die roten Zahlen als von Analysten erwartet, zudem enttäuschte die Höhe des für 2026 in Aussicht gestellten Vorsteuergewinns. Weil sich der Immobilienmarkt zu wenig erholt, verschob Vorstandschef Kay Wolf seine bisherigen Mittelfristziele für die operativen Erträge und die Rendite auf das materielle Eigenkapital von 2027 auf 2028 oder später.

    Das in die Zukunft verschobene Profitabilitätsziel zeige, dass die "Bremsstrecke" des US-Ausstiegs länger als zuvor gedacht sei, schrieb Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research. Zudem wögen die laufenden Kosten für die Risikovorsorge in den USA und die schleppende Markterholung schwerer als erwartet. Infolgedessen werde das allmähliche Umsatzwachstum im europäischen Gewerbeimmobilienfinanzierungsgeschäft den Verlust des US-Geschäfts nur langsamer ausgleichen./la/jsl/he

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 17.742 auf Ariva Indikation (13. Februar 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um -13,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 491,64 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -17,81 %/+119,18 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (akt. ~3,63–3,75 €, Fünfjahres-Tief ~3,67 €), die Unterschreitung früherer Tiefs, schlechte Fundamentaldaten (angekündigter Verlust >200 Mio., US-Geschäft noch nicht verkauft), Zweifel an Prognose/Dividende und Debatte zwischen Weiterverkauf und Kaufchance wegen Nebenwerteinfluss.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

    AKTIE IM FOKUS Deutsche Pfandbriefbank auf Rekordtief - 2027er-Ziele verschoben Nach der Verschiebung der Gewinnziele für 2027 sind die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank auf ein Rekordtief abgesackt. Die Papiere des Immobilienfinanzierers knickten am Freitagnachmittag bis auf 3,594 Euro ein. Mit einem Minus von gut zehn …