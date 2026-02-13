Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 13.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: +5,44 %
Platz 1
Performance 1M: +0,58 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 2
Performance 1M: -3,37 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 3
Performance 1M: -8,84 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 4
Performance 1M: +10,11 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 5
Performance 1M: -1,34 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 6
Performance 1M: +7,34 %
EVN
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +5,52 %
