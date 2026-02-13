    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group

    Wirtschaft

    Arbeitslosenquote unter Akademikern steigt drittes Jahr in Folge

    Arbeitslosenquote unter Akademikern steigt drittes Jahr in Folge
    Foto: Cerib - stock.adobe.com
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote unter Akademikern ist das dritte Jahr in Folge gestiegen. Das zeigen neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA), über die das Wirtschaftsmagazin Capital berichtet.

    Demnach lag die Quote im Jahr 2022 noch bei 2,2 Prozent, 2023 bei 2,5 Prozent, 2024 bei 2,9 Prozent und im Jahr 2025 bei 3,3 Prozent. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit unter Akademikern laut BA in Berlin (5,6 Prozent). Die niedrigsten Zahlen meldeten Baden-Württemberg und Hessen (je 2,6 Prozent).

    Als Grund für die steigende Arbeitslosigkeit unter Akademikern nannte die BA unter anderem die angespannte wirtschaftliche Lage. "Ein Hochschulabschluss bietet nach wie vor eine sehr gute Absicherung gegen Arbeitslosigkeit, allerdings in Krisenzeiten wie diesen keinen allumfassenden Schutz", sagte Martina Musati, Regionaldirektorin der Bundesagentur für Arbeit Baden-Württemberg.

    Trotz steigender Arbeitslosenquote sind Akademiker im Schnitt kürzer ohne Job: Die durchschnittliche Dauer ihrer Arbeitslosigkeit betrug 2025 der BA zufolge 267 Tage. Beruflich Qualifizierte dagegen waren 491 Tage arbeitslos, Personen ohne berufliche oder akademische Qualifikation sogar 557 Tage.

    2025 waren in Deutschland durchschnittlich insgesamt 2.948.092 Menschen arbeitslos, was einer Quote von 6,3 Prozent entspricht. 335.397 davon waren Hochschulabsolventen.

    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
