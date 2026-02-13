US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag kaum verändert. Die in den Vereinigten Staaten im Januar unerwartet deutlich gesunkene Inflationsrate belastete den US-Dollar nur vorübergehend. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1868 Dollar. Der Euro bewegte sich so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8430 (0,8421) Euro.

In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.