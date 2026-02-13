Dexcom Aktie mit Kurssprung +8,74 % - 13.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Dexcom Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,74 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dexcom Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,67€, mit einem Plus von +8,74 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Dexcom einen Gewinn von +7,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Dexcom Aktie damit um +0,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Dexcom auf -7,02 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,84 % 1 Monat -13,07 % 3 Monate +7,59 % 1 Jahr -32,15 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 390 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,31 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Medtronic und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,69 %. Medtronic notiert im Plus, mit +0,36 %.

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.