PAN GLOBAL REICHT TECHNISCHEN BERICHT GEMÄSS NI 43-101 FÜR ERSTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNGEN IM PROJEKT ESCACENA IM SÜDEN SPANIENS EIN

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

VANCOUVER, British Columbia, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, die Einreichung eines unabhängigen technischen Berichts (der „Bericht") für sein Escacena-Projekt im Iberischen Pyritgürtel in Südspanien bei SEDAR+ bekannt zu geben, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101") erstellt wurde. Pan Global hat die Ergebnisse der Mineralressourcenschätzungen (Mineral Resource Estimates, „MREs") für die Lagerstätten La Romana (Cu-Sn-Ag) und Cañada Honda (Au-Cu-Ag) veröffentlicht, die im Bericht vom 31. Dezember 2025 enthalten sind. Die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für künftige technische und wirtschaftliche Studien und belegen eine hochgradig zuverlässige Ressource, vor allem in den Kategorien „Measured" (gemessen) und „Indicated" (angezeigt), mit Potenzial für eine Erweiterung.

Der Bericht mit dem Titel „Escacena Project – NI-43-101 Report" ist auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.panglobalresources.com verfügbar. Der Stichtag für die MREs ist der 31. Dezember 2025. Der Bericht wurde von Orelogy Consulting Pty Ltd. erstellt.