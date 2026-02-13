InVera Medical erhält europäische CE-Zulassung für neues Veneninfusionsgerät

GALWAY, Irland, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- InVera Medical , ein irisches Medizintechnikunternehmen, hat die europäische Zulassung für ein neues minimal-invasives Gerät erhalten, das Ärzten helfen soll, erkrankte Beinvenen, einschließlich Krampfadern, effektiver zu behandeln.

Die als CE-Zeichen bezeichnete Zulassung erlaubt es dem Unternehmen, das InVera Infusionsgerät in der gesamten Europäischen Union zu vermarkten und zu verwenden.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Technologien, bei denen die Vene verbrannt wird, verwendet das InVera-Gerät einen nicht-thermischen Ansatz. Das Verfahren wird in einer Arztpraxis durchgeführt, erfordert nur eine einzige Injektion eines Lokalanästhetikums und benötigt keine spezielle Krankenhausausrüstung. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung der nicht-thermischen Optionen für Ärzte bei der Behandlung von chronischen Venenerkrankungen.

Das Gerät verwendet einen dünnen Katheter, der unter Ultraschallkontrolle in die Vene eingeführt wird - eine Technik, mit der viele Ärzte bereits vertraut sind - und soll die Infusion der vom Arzt angegebenen Wirkstoffe in der Vene effektiver gestalten.

Etwa jeder vierte Erwachsene ist von einer chronischen Venenerkrankung betroffen, die sich unbehandelt von sichtbaren Krampfadern zu schmerzhaften Beingeschwüren entwickeln kann. Obwohl schätzungsweise mehr als 120 Millionen Menschen in Europa und den USA betroffen sind, erhalten derzeit nur etwa 1 % der Menschen mit Venenerkrankungen jedes Jahr eine interventionelle Behandlung, was eine erhebliche Versorgungslücke unterstreicht, die InVera schließen will.

Stephen Cox, CEO und Mitbegründer von InVera Medical, sagte:

„Der Erhalt der CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für InVera Medical und ein bedeutender Schritt auf dem Weg, diese Technologie Patienten in ganz Europa zugänglich zu machen. Wir haben uns darauf konzentriert, einen weniger invasiven, effektiven nicht-thermischen Ansatz zu entwickeln, der sich problemlos in die bestehende klinische Praxis einfügt und gleichzeitig die Behandlungserfahrung für Ärzte und Patienten verbessert."

Das 2018 gegründete Unternehmen InVera Medical entwickelt katheterbasierte Technologien für Venenerkrankungen. Das Unternehmen verfolgt einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zur Innovation von sicheren und wirksamen Medizinprodukten, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht. Das InVera Infusionsgerät ist für die Verwendung in der EU CE-gekennzeichnet. Es ist derzeit weder in den USA noch auf einem anderen internationalen Markt erhältlich.

Siehe mehr unter www.inveramedical.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2903220/InVera_Medical_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/invera-medical-erhalt-europaische-ce-zulassung-fur-neues-veneninfusionsgerat-302687828.html