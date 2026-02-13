Bericht
VW verfehlte 2025 Fabrikkostenziele
Ein Sprecher sagte, VW sei "auf einem guten Weg", die vereinbarten Ziele bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2026 zu erreichen. Die Kosten in den Werken seien um durchschnittlich 30 Prozent gegenüber Vorjahr gesunken. Konkrete Zielstände nannte das Unternehmen nicht. Intern gilt vor allem die Perspektive von Emden und Zwickau im kommenden Jahrzehnt als unsicher.
Ich denke gewisse Modelle und Regionen laufen ziemlich gut. Auch dank mehr Effizienz. Vielleicht gibt es sogar eine Vorveröffentlichung der Zahlen um dies zu unterstreichen. Nur so ein Gedankenspiel von mir.
Wow, Da ist bei VW zufällig doch etwas Geld in der Kasse gefunden worden. Dem Laden steht das Wasser bis zum Hals und Frau Cavallo von der Arbeiterwohlfahrt fordert eine Anerkennungsprämie Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif Wofür? Die Leute bekommen doch jeden Monat ihr Gehalt. Betriebsrat und Gewerkschaften müssen eben ihre Wichtigkeit unter Beweis stellen, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge haben diese Leute noch nie begriffen.