    Bericht

    VW verfehlte 2025 Fabrikkostenziele

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Volkswagen ist 2025 in allen deutschen Fahrzeugwerken hinter seinen internen Fabrikkostenzielen zurückgeblieben. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, lagen die Fabriken in Wolfsburg, Emden und Zwickau unterhalb der für die Standorte vereinbarten Vorgaben. Damit blieb ein zentraler Teil des Sparprogramms hinter den Erwartungen zurück.

    Ein Sprecher sagte, VW sei "auf einem guten Weg", die vereinbarten Ziele bei konsequenter Umsetzung der Maßnahmen bis Ende 2026 zu erreichen. Die Kosten in den Werken seien um durchschnittlich 30 Prozent gegenüber Vorjahr gesunken. Konkrete Zielstände nannte das Unternehmen nicht. Intern gilt vor allem die Perspektive von Emden und Zwickau im kommenden Jahrzehnt als unsicher.


    Verfasst von Redaktion dts
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
