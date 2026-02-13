    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    KONJUNKTUR vom 13.02.2026 - 17.00 Uhr

    • US-Inflation sinkt überraschend auf 2,4 Prozent.
    • Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst stocken weiter.
    • Deutsche Maschinenbauer reduzieren Stellen aufgrund Flaute.
    ROUNDUP: US-Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

    WASHINGTON - In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

    ROUNDUP 2: Tarifstreit um öffentlichen Dienst zäher als erwartet

    POTSDAM - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst verlaufen schwieriger als ursprünglich von Beteiligten erwartet. Eine Einigung in der dafür vorgesehenen Zeit war am Freitag in Potsdam ungewiss. Die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hatten sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen auch in den dreitägigen Schlussverhandlungen noch nicht auf Punkte geeinigt, die für die Gewerkschaften wichtig waren.

    EU importiert russisches LNG im Wert von 7,4 Milliarden Euro

    BRÜSSEL - Die EU hat im vergangenen Jahr Flüssigerdgas aus Russland im Wert von rund 7,4 Milliarden Euro importiert. Das sind rund 3 Prozent weniger als 2024 (rund 7,6 Milliarden), wie aus Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.

    ROUNDUP: Merz und Macron reden über möglichen europäischen Atomschirm

    MÜNCHEN - Deutschland und Frankreich reden über einen möglichen europäischen Atomschirm. "Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

    Eine Milliarde Euro für Containerterminal in Bremerhaven

    BREMERHAVEN - APM Terminals und Eurogate wollen eine Milliarde Euro in das Container-Terminal in Bremerhaven investieren. Der Umschlag solle vollständig elektrifiziert werden, teilten die Unternehmen mit. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energie soll zudem der Ausstoß von Treibhausgasen so weit wie möglich reduziert werden. Bremerhaven gehört neben Hamburg und Wilhelmshaven zu den Häfen mit dem größten Containerumschlag in Deutschland.

    Studie: Zukunftspessimismus belastet Standort Deutschland

    KÖLN/FRANKFURT - Die deutsche Wirtschaft steht nicht nur vor großen strukturellen Herausforderungen, sondern muss auch mit einer tiefgreifenden Vertrauenskrise in der Bevölkerung klarkommen. Der Zukunftspessimismus werde zunehmend zu einer Bremse für Produktivität und Transformation. Das geht aus dem "Edelman Trust Barometer 2026" hervor.

    Deutsche Maschinenbauer streichen Tausende Jobs

    FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer haben 2025 angesichts der Konjunkturflaute Tausende Jobs abgebaut. Ende vergangenen Jahres waren im Maschinen- und Anlagenbau gut eine Million Menschen beschäftigt - 2,2 Prozent oder rund 22.000 weniger als 2024. "Der Beschäftigtenabbau im Maschinen- und Anlagenbau setzt sich fort", teilte der Branchenverband VDMA in Frankfurt mit und verwies auf US-Zölle und Konkurrenz aus China. Die Angaben beziehen sich auf Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

    Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst wie erwartet

    LUXEMBURG - Die Wirtschaft der Eurozone ist im Herbst wie erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft ebenfalls um 0,3 Prozent gewachsen.

    Spahn: Steuern senken statt Förderprogramme

    BERLIN - Unionsfraktionschef Jens Spahn fordert eine Abkehr von staatlichen Fördermilliarden für Unternehmen als Wachstumsanreize. "Statt staatlich quasi vorzugeben, wie und wo investiert werden soll, sollten wir die vielen Förderprogramme beenden und mit dem Geld die Steuern für alle, die unternehmerisch tätig sind, senken", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

    Ifo: Europas Bauwirtschaft vor deutlichem Wachstum

    MÜNCHEN - Für die europäische Bauwirtschaft geht es wieder aufwärts. Im laufenden Jahr wird dort ein reales Wachstum von 2,4 Prozent erwartet, wie die Forschergruppe Euroconstruct, zu der auch das Münchner Ifo-Institut gehört, mitteilt. Das wäre eine deutliche Verbesserung zu den nur 0,3 Prozent des vergangenen Jahres.

    Pleitewelle bei Unternehmen rollt in Deutschland noch

    WIESBADEN - Die Pleitewelle unter deutschen Unternehmen hat sich im November 2025 etwas abgeschwächt. Die Amtsgerichte haben in dem Monat 1.794 Anträge auf Unternehmensinsolvenzen registriert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren zwar 0,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat, aber auch gleichzeitig knapp 15 Prozent weniger als im Oktober, als es 2.108 entsprechende Verfahren gab.

    Schweizer Inflation verharrt bei 0,1 Prozent

    NEUENBURG - Die Teuerung in der Schweiz bleibt schwach. Zum Jahresauftakt verharrte die Inflation bei 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Verbraucherpreise im Januar um 0,1 Prozent zurück.

