    Neue Kooperation soll souveräne Cloud-Lösungen bringen

    Für Sie zusammengefasst
    • BSI und Schwarz Gruppe stärken digitale Unabhängigkeit.
    • Kooperation für sichere Cloud-Lösungen in Verwaltung.
    • Ziel: Handlungsfähigkeit gegen hybride Bedrohungen.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die IT-Sparte der Schwarz Gruppe wollen zusammen die technologische Unabhängigkeit der Verwaltung in Deutschland stärken. Dazu sei auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine strategische Kooperation vereinbart worden, erklärten das BSI und Schwarz Digits.

    Beide wollen demnach bei der Entwicklung souveräner Cloud-Lösungen für die öffentliche Verwaltung kooperieren, Kontrollschichten entwickeln und sichere Systeme auch für kritische Daten entwickeln. Erklärtes Ziel ist Handlungsfähigkeit gegen hybride Bedrohungen. Zudem geht es um Lagebilder der Cybersicherheit.

    "Digitalisierung wird zum Dreh- und Angelpunkt einer sich massiv verändernden Welt - mit Aus- und Wechselwirkungen auf Regeln des Miteinanders, Politik, Macht und staatlichen Interessen. Deutschland und Europa brauchen darauf eine starke Antwort", erklärte BSI-Präsidentin Claudia Plattner.

    Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits, sagte: "Echte digitale Freiheit entsteht nur durch die Kontrolle über eigene Daten und Systeme. Wir verstehen diese Partnerschaft als klares Signal für ein digital souveränes Europa, das seine Werte auch im Cyberraum entschlossen verteidigt."/cn/DP/he





    dpa-AFX
