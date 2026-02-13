    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europa stärken, neue Handelspartner suchen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäer sollen mehr Eigenständigkeit anstreben.
    • Neue Handelspartner neben den USA sind notwendig.
    • Zölle schaden Wirtschaft, Partnerschaften stärken Wachstum.
    Klingbeil - Europa stärken, neue Handelspartner suchen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Europäer zu mehr Eigenständigkeit und Souveränität und zu neuen Handelspartnerschaften neben den USA aufgerufen. Angesichts der US-Zollpolitik von Donald Trump müsse man natürlich schauen, was der US-Präsident als Nächstes tun könnte. "Aber ich glaube, wir müssen trotzdem unsere Hausaufgaben machen", sagte der Bundesfinanzminister auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man müsse Europa stärken, die europäische Souveränität, die Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit. Wenn man das mache, habe man einen wichtigen Platz in der neuen Weltordnung inne.

    Klingbeil forderte, offen zu sein für neue Partner und Partnerschaften. So habe man "endlich" das Mercosur-Handelsabkommen abgeschlossen, und es gebe ein Abkommen mit Indien. Er plädierte zudem für Handelsabkommen und stärkere Beziehungen mit dem Globalen Süden.

    Klingbeil: Müssen andere Partner finden

    Grundsätzlich betonte Klingbeil mit Blick auf die US-Zollpolitik, Zölle seien schlecht für die Menschen und für die Wirtschaft - auf beiden Seiten des Atlantiks. "Aber wenn die US-Regierung diesen Weg einschlägt, müssen wir andere Partner finden. Wir müssen unser Wirtschaftswachstum stärken."

    Finnlands Präsident Alexander Stubb forderte ebenfalls, anstatt sich auf Zölle und sozusagen ein "Zurückschlagen" zu konzentrieren, müssten sich Länder lieber neue Partner suchen - das gelte für große und kleine Länder.

    Die Chefin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala, sagte, viele Länder seien zu lange zu sehr von den USA abhängig gewesen. Es könne deshalb nur gut sein, sich in Zukunft zu flexibilisieren, betonte sie./ctt/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil Europa stärken, neue Handelspartner suchen Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Europäer zu mehr Eigenständigkeit und Souveränität und zu neuen Handelspartnerschaften neben den USA aufgerufen. Angesichts der US-Zollpolitik von Donald Trump müsse man natürlich schauen, was der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     