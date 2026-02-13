Europa stärken, neue Handelspartner suchen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Europäer zu mehr Eigenständigkeit und Souveränität und zu neuen Handelspartnerschaften neben den USA aufgerufen. Angesichts der US-Zollpolitik von Donald Trump müsse man natürlich schauen, was der US-Präsident als Nächstes tun könnte. "Aber ich glaube, wir müssen trotzdem unsere Hausaufgaben machen", sagte der Bundesfinanzminister auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Man müsse Europa stärken, die europäische Souveränität, die Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit. Wenn man das mache, habe man einen wichtigen Platz in der neuen Weltordnung inne.

Klingbeil forderte, offen zu sein für neue Partner und Partnerschaften. So habe man "endlich" das Mercosur-Handelsabkommen abgeschlossen, und es gebe ein Abkommen mit Indien. Er plädierte zudem für Handelsabkommen und stärkere Beziehungen mit dem Globalen Süden.