Private Credits statt Tagesgeld: So arbeitet dein Cash weiter

Die ersten Risse in der Wachstumsprognose traten Ende 2025 auf, nachdem mehrere Quartalsberichte von Hyperscalern eine wachsende Diskrepanz zwischen den massiven Infrastrukturausgaben und tatsächlichem Umsatzwachstum offenbarten.

In jüngster Zeit beginnen sich die Märkte still und leise von den virtuellen Wachstumswerten abzuwenden. Stattdessen legen Investoren zunehmend Wert auf cashflow-starke Vermögenswerte. Das zeigt sich deutlich am kräftigen Rücksetzer bei Software-Aktien zugunsten von Energie- und Minenwerten.

Der Markt dreht und Value-Investing ist wieder gefragt. Die Big-Tech-Unternehmen tauschen ab: Amazon udn microsoft sind bereits im Bärenmarkt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Wenn man nun sein Geld an der Seite parken möchte, bleibt oft nur das Tagesgeldkonto.

Doch es gibt Alternativen. In der neuen Folge von Börse, Baby! erklärt Matthias Thönnessen von Mintos, wie Privatanleger über sogenannte Private Credits in Kredite investieren können – und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind. Die Folge läuft ab Samstag überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7211,67 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer